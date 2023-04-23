Сын Пескова рассказал о реакции семьи на решение отправиться в зону СВО

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николай, который отправился на службу артиллеристом в составе ЧВК «Вагнер», сообщил, что семья поддержала его решение, но не сразу.

«Конечно, немножко были в шоке. Волновались. Но зауважали мое решение. Поддержали», — подчеркнул он в интервью для телеканала «Соловьев Live».

Также в эфире были показаны кадры с Песковым в зоне специальной военной операции (СВО). Говорится, что они были сняты в конце января 2023 года под Соледаром.

Николай Песков отметил, что таким образом он «решил поддержать операцию, решил принять участие». Его сослуживцы рассказали, что весь расчет был удостоен государственных наград за поведение во время обстрела.

Николай о прохождении службы в зоне СВО рассказал 22 апреля KP.RU. Во время службы он не раскрывал своих настоящих фамилии, имени и отчества.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщал, что Николай Песков прослужил заряжающим транспортно-заряжающей машины в расчете «Урагана» в группе ЧВК под другими фамилией, именем и отчеством. Пригожин обратил внимание на то, что эта «машина очень хорошо работала». Также он уточнил, что о службе сына Пескова знал лишь он и руководитель кадровой службы.

СВО по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.