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Российские военнослужащие рассказали о работе зенитных комплексов С-300В

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие расчетов зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300В Центрального военного округа (ЦВО) рассказали, как они прикрывают ВС РФ и населенные пункты от ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры их боевой работы в понедельник, 24 апреля, опубликовало Минобороны РФ.

ЗРК позволяют обнаружить и уничтожить баллистические и аэродинамические ракеты, самолеты, вертолеты, а также беспилотники противника на дальности более 200 км при любых погодных условиях. Сопровождение воздушных целей обеспечивает радиолокационная станция (РЛС), которая пеленгует цель, рассчитывает ее местоположение, высоту и удаление.

После этого вся информация о цели поступает в командный пункт, где принимаются решения о поражении воздушных объектов и выдаются целеуказания расчетам пусковых установок.

«После каждого пуска мы меняем наше местоположение, маскируемся. Я думаю, таких комплексов у противника нету, они только у нас, особенно по таким характеристикам», — рассказал начальник расчета пусковой установки С-300В с позывным Татарин.

Командование ЦВО отмечает высокую эффективность работы расчетов С-300В, которые выполняют воздушное прикрытие группировки войск в зоне спецоперации.

«Всё, что летит со стороны противника, летит быстро. И расчеты наши работают тоже быстро. Был момент: перевели батарею в готовность один, в первую же секунду была взята на сопровождение ракета, определили, поразили. У нас комплекс предназначен для борьбы с баллистическими целями, как раз такими, как HIMARS», — рассказал заместитель командира батареи — начальник станции с позывным Чевэк.

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25 марта Минобороны РФ рассказало, как военнослужащие проходят подготовку для работы на переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК) «Верба» и зенитных ракетных комплексах (ЗРК) «Стрела-10». Так, зенитно-ракетный состав в указанном районе отрабатывал прикрытие подразделений одного из соединений Воздушно-десантных войск от средств воздушного нападения в ходе отражения наступления противника.

Ранее, 14 марта, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал, что служащие ВС РФ используют ЗРК «Бук-М2», чтобы прикрыть наступление пехоты под Угледаром. Беспилотные летательные аппараты тоже нечасто попадают на радары «Буков».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных

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