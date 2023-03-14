Российские ЗРК «Бук-М2» обеспечили поддержку пехоте под Угледаром

Служащие ВС РФ используют зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М2», чтобы прикрыть наступление пехоты под Угледаром. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Несмотря на то что комплекс был разработан в 80-е годы прошлого столетия, он по-прежнему может составить конкуренцию передовой западной технике. Благодаря сбалансированному соотношению массы и мощности двигателя боевой машины, она без проблем может осуществлять маневры в любых условиях, а гусеничное шасси обеспечивает высокую проходимость даже на самых проблемных участках.

Результат работы зенитчиков на южнодонецком направлении видно невооруженным глазом: ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сокращаются, и сейчас редко можно заметить в небе авиацию противника. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) тоже нечасто попадают на радары «Буков».

Впрочем, российские бойцы всегда наготове. Слаженная работа идет круглосуточно: разведчики оперативно засекают вражескую технику, по которой наносится прицельный удар. Так, по словам бригадного командира с позывным Тайга, в общей сложности его бойцы уничтожили более 500 целей. С недавних пор эта бригада носит почетное звание гвардейской.

Ранее, 17 февраля, Министерство обороны РФ показало выполнение боевых задач расчетами ЗРК «Бук-М2» Южного военного округа (ЮВО) в зоне проведения спецоперации. Комплексы эффективно ограждают российские формирования от любых средств воздушного нападения. Более того, они могут работать даже в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника.

До этого, 8 февраля, военкор «Известий» Кирилл Ольков показал работу расчетов ЗРК «Бук», которые прикрывают российские войска на южнодонецком направлении. Военнослужащие рассказали, что подойти к позициям ВС РФ ближе 30 км и остаться необнаруженным в небе не сможет никто.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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