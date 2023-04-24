Посол Китая во Франции Лю Шайе заявил, что Крым изначально был российским

Посол Китая во Франции Лю Шайе в эфире французского телеканала LCI заявил, что полуостров Крым изначально был российским. Об этом сообщил телеканал TF1 в воскресенье, 23 апреля.

По словам китайского дипломата, полуостров оказался в составе Украинской ССР лишь в 1954 году по решению действующего на тот момент главы правительства СССР Никиты Хрущева. Лю Шайе также затронул вопрос статуса бывших советских республик на международном пространстве.

«Страны бывшего СССР не имеют действующего статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, конкретизирующего их статус как суверенных стран», — подчеркнул Лю Шайе в эфире.

Он также отметил, что «это зависит от того, как вы воспринимаете эту проблему», поэтому дипломат призвал людей «прекратить придираться к вопросу о постсоветских границах».

В тот же день вечером около 80 депутатов Европарламента призвали министра иностранных дел Франции Катрин Колонна объявить Лю Шайе персоной нон грата.

Также слова посла вызвали резкую реакцию Латвии, Литвы, Эстонии и Украины. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал замечания Лю Шайе относительно международного права и суверенитета наций абсолютно неприемлемыми, а в Киеве отметили, что эти слова противоречат позиции Пекина.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.