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Эксперт раскрыл значение превентивных ударов при украинских контратаках под Артемовском

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Фото: Соцсети
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Войскам, ведущим активную оборону, важно уметь сыграть на опережение, чтобы сорвать атаки противника, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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«В последние дни на артемовском направлении украинские силы получили несколько чувствительных ударов. На прошлой неделе в районе Константиновки был уничтожен объединенный штаб группировки украинских формирований «Бахмут». Это командный пункт корпусного уровня, из него управляли действиями как минимум нескольких бригад. Также постоянно уничтожаются командные пункты батальонного уровня, склады ГСМ и боеприпасов», — считает он.

По его словам, превентивный удар по расположению резервных частей — важная часть этой работы.

«Такими действиями срываются планы противника, ему приходится перегруппировываться, подвозить людей, технику, припасы, а атаки, если и проводятся, теряют силу», — уточнил он.

Также Дандыкин обратил внимание на то, что результативные удары на опережение получаются благодаря работе разведки — космической, воздушной и других.

«В последнее время у нас в этом плане большие подвижки. Украинские силы знают, что такое маскировка, используют макеты техники, которую им поставляет Запад, но всё равно пропускают наши удары. Противнику в районе Артемовска не позавидуешь. Ждем наших успехов», — резюмировал он.

Так эксперт прокомментировал сообщение Минобороны России от 23 апреля, где говорится о результативных ударах российских авиации и артиллерии по резервам противника в районах населенных пунктов Григоровка и Калинина в ДНР.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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