«Нью-Джерси» победил «Рейнджерс» в овертайме матча плей-офф НХЛ

Хоккейный клуб «Нью-Джерси Девилз» в гостях обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:1 в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра состоялась в воскресенье, 23 апреля.

Счет на 24-й минуте открыли хозяева стадиона — забил Крис Крайдер. Этот гол стал единственным для «Рейнджерс» в этом матче. В середине второго периода хоккеисты «Нью-Джерси» смогли сравняться. Исход игры в овертайме решила шайба Даги Хэмилтона, сообщает «Спорт-Экспресс».

Несмотря на поражение, «Рейнджерс» всё еще продолжают вести в серии со счетом 2:1. В следующий раз команды встретятся в Нью-Йорке 25 апреля.

10 апреля «Бостон» в гостях обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:3 и установил рекорд НХЛ по победам в регулярном чемпионате. Эта победа стала для «Бостона» 63-й в регулярном чемпионате и рекордной для лиги по этому показателю. Команда обошла «Детройт» сезона-1995/96 и «Тампу» сезона-2018/19 — команды одержали 62 победы.