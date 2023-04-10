«Бостон» обыграл «Филадельфию» и установил рекорд НХЛ по победам

«Бостон» в гостях обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:3 и установил рекорд НХЛ по победам в регулярном чемпионате, о чем стало известно 9 апреля.

Счет победители открыли уже на первой минуте — Чарли Койл забил первую шайбу. Давид Пастрняк в ходе игры оформил хет-трик, забив шайбы на -й, 28-й и 41-й минутах, Павел Заха на 57-й минуте завершил победную пятерку.

В команде «Филадельфия» Уэйд Эллисон смог оперативно ответить Койлу и на второй минуте отправил шайбу в ворота соперников. Затем Джоэл Фараби на 34-й минуте забил вторую, и Оуэн Типпетт на 50-й третью шайбу за игру.

Эта победа стала для «Бостона» 63-й победу в регулярном чемпионате и рекордной для лиги по этому показателю. Команда обошла «Детройт» сезона-1995/96 и «Тампу» сезона-2018/19 — команды одержали 62 победы, напомнил «Спорт-Экспресс».

«Бостон» — лидер регулярного чемпионата со 131 очком по итогам 80 игр. «Филадельфия» — на седьмом месте Столичного дивизиона с 71 очком за 80 игр.

В конце февраля российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов набрал первые очки в составе новой команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Эдмонтона». Встреча завершилась со счетом 3:2.

Ранее, 23 февраля, «Вашингтон» решил обменять российского защитника Дмитрия Орлова и нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон». «Вашингтон» получил в качестве компенсации выборы в первом раунде драфта НХЛ в текущем году, во втором раунде драфта НХЛ 2025 года и в третьем раунде драфта НХЛ 2024 года, а также форварда Крэйга Смита.