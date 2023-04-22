В Киевской области раскольники надругались над Библией

После захвата принадлежащей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Покровского храма в селе Требухов Киевской области 22 апреля раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) совершили надругательство над Библией.

«Кощунники вынесли из храма Священное Писание и другую церковную литературу, назвали эти книги мусором, загрузили их в детскую машину и продолжили говорить разные кощунственные слова относительно этих книг», — говорится в сообщении на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.

Отмечается, что свои действия раскольники фиксировали на видеокамеру и фотографировали. Кроме того, сторонники ПЦУ выложили ролики в соцсети.

Раскольники захватили Покровский храм, принадлежащий УПЦ, ранее в этот день. По словам представителей канонической Украинской православной церкви, прихожане пытались помешать захватчикам, а полиция при этом бездействовала.

Накануне в отношении 61 священнослужителя УПЦ были возбуждены уголовные дела по материалам Службы безопасности Украины (СБУ). Кроме того, по ним также было прекращено украинское гражданство 19 священников.

Давление сторонников ПЦУ на УПЦ усилилось после публикации предупреждения 10 марта на сайте лавры с подписью Александра Рудника, который на тот момент являлся и.о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра», о том, что до 29 марта монахи должны покинуть монастырь. Им предлагали остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ.

В качестве причины закрытия части монастыря назвали якобы выявленные нарушения. В ноябре прошлого года в ходе обысков на территории лавры Служба безопасности Украины нашла пророссийскую литературу.

23 марта УПЦ призвала верующих защищать монастырь всеми законными способами. В этот же день обитель оцепила украинская полиция. С этого дня силовики пытаются помешать им попасть в монастырь.

19 апреля полицейские, вооруженные автоматами, прибыли к опечатанному 39-му корпусу Киево-Печерской лавры. Они не давали верующим прорваться в здание, отталкивая людей от заблокированной двери. В итоге сторонники УПЦ смогли выломать дверь и пройти внутрь. После этого национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины («Хулиганство»).