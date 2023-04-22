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Новак заявил о намерении России перевести все расчеты за энергоресурсы в нацвалюты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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При расчетах за энергоресурсы Россия продолжит тенденцию перехода на национальные валюты, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Отрывок из интервью 22 апреля предоставил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По его словам, использование евро и доллара снизилось в силу актуальных проблем по расчетам с ними, поэтому Россия переходит на востребованные валюты — рубль и юань.

«Этот вектор будет продолжен, наши коллеги уже за газ рассчитываются в юанях в Китайской Народной Республике, частично — за нефть. И в рублях расчеты идут», — сказал Новак.

Он добавил, что РФ будет продолжать совершенствовать такие взаиморасчеты.

Кроме того, по мнению вице-премьера, нужно создавать подобные механизмы, так как сейчас появился большой интерес покупки энергоресурсов.

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11 апреля бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов сообщил, что миру понадобится еще около 10 лет, чтобы перейти на широкое использование в торговле национальных валют. По его мнению, с глобальной точки зрения процесс будет достаточно долгим.

6 апреля директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям», что вероятность постепенного отказа стран БРИКС от доллара во внешнеторговой деятельности очень высокая. Он отметил, что в последние годы РФ усиливает партнерские экономические связи по линии объединения БРИКС. Альтернативой доллару во внешнеторговой деятельности стран союза может быть в первую очередь юань.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что доллар может вскоре перестать быть ведущей мировой валютой из-за политики администрации американского президента Джо Байдена. Он подчеркнул, что юань пытается вытеснить американский доллар с позиции «валюты номер один» во всем мире.

В конце февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации и страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».

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