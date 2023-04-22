Новак заявил о намерении России перевести все расчеты за энергоресурсы в нацвалюты

При расчетах за энергоресурсы Россия продолжит тенденцию перехода на национальные валюты, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Отрывок из интервью 22 апреля предоставил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По его словам, использование евро и доллара снизилось в силу актуальных проблем по расчетам с ними, поэтому Россия переходит на востребованные валюты — рубль и юань.

«Этот вектор будет продолжен, наши коллеги уже за газ рассчитываются в юанях в Китайской Народной Республике, частично — за нефть. И в рублях расчеты идут», — сказал Новак.

Он добавил, что РФ будет продолжать совершенствовать такие взаиморасчеты.

Кроме того, по мнению вице-премьера, нужно создавать подобные механизмы, так как сейчас появился большой интерес покупки энергоресурсов.

11 апреля бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов сообщил, что миру понадобится еще около 10 лет, чтобы перейти на широкое использование в торговле национальных валют. По его мнению, с глобальной точки зрения процесс будет достаточно долгим.

6 апреля директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка рассказал «Известиям», что вероятность постепенного отказа стран БРИКС от доллара во внешнеторговой деятельности очень высокая. Он отметил, что в последние годы РФ усиливает партнерские экономические связи по линии объединения БРИКС. Альтернативой доллару во внешнеторговой деятельности стран союза может быть в первую очередь юань.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что доллар может вскоре перестать быть ведущей мировой валютой из-за политики администрации американского президента Джо Байдена. Он подчеркнул, что юань пытается вытеснить американский доллар с позиции «валюты номер один» во всем мире.

В конце февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с «Известиями» отметил, что в мире идет процесс дедолларизации и страны стали «больше опираться на свои национальные валюты».