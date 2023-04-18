Илон Маск рекомендовал не доверять интернету

Людям не стоит доверять тому, что они видят в интернете. Об этом в понедельник, 17 апреля, в интервью Fox News заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Я не думаю, что кто-то должен доверять интернету», — признался миллиардер.

При этом он подчеркнул, что приобретенную им социальную сеть Twitter он пытается сделать местом «меньшего недоверия».

Ранее в этот день Илон Маск сообщил о создании собственной версии чат-бота с искусственным интеллектом TruthGPT. Он отметил, что его продукт будет «максимально искать истину».

2 апреля Маск заявил, что материалы газеты The New York Times — пропаганда, а читать их ленту невозможно. По мнению бизнесмена, у издания было бы гораздо больше реальных подписчиков, если бы они публиковали только свои лучшие статьи.

Маск возглавил Twitter в конце октября 2022 года после покупки компании. Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд. После этого соцсеть ждали изменения. В частности, бизнесмен распустил совет директоров соцсети и пообещал либерализовать редакционную политику платформы, которую часто критиковали за цензуру. В апреле соцсеть сняла запрет в России и стала рекомендовать аккаунты Кремля, МИДа и посольств РФ за рубежом.