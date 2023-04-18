Илон Маск анонсировал запуск собственного чат-бота TruthGPT

Американский предприниматель Илон Маск планирует создать собственную версию чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) TruthGPT. Об этом он заявил в понедельник, 17 апреля, в интервью журналисту Такеру Карлсону на телеканале Fox News.

«Я собираюсь запустить что-то, что я называю TruthGPT, или максимально ищущий истину искусственный интеллект, который пытается понять природу Вселенной», — сказал Маск Карлсону.

Бизнесмен добавил, что считает работу над таким чат-ботом лучшим путем к безопасности.

Ранее, 14 апреля, газета Financial Times сообщила, что Маск хочет создать компанию, которая будет специализироваться на развитии искусственного интеллекта. По данным источников, он хочет составить конкуренцию компании OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT, и набирает для этого компанию специалистов.

При этом ранее, 28 марта, Маск вместе с сооснователем Apple Стивом Возняком, сооснователем Pinterest Эваном Шарпом и другими экспертами подписал письмо о том, что создателям искусственного интеллекта необходимо приостановить исследование мощных систем. Авторы заявили, что системы с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять серьезные риски для человечества.