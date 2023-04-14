СМИ сообщили о планах Маска создать компанию в области искусственного интеллекта

Предприниматель Илон Маск хочет создать компанию, которая будет специализироваться на развитии искусственного интеллекта. Об этом 14 апреля сообщила газета Financial Times.

По данным источников из окружения миллиардера, он хочет составить конкуренцию компании OpenAI, разработавшей чат-бот ChatGPT, и набирает для этого компанию специалистов.

Маск обратился к группе инвесторов его других компаний SpaceX и Tesla и уже нашел поддержку с их стороны.

«Группа людей инвестирует в это. Это всё по-настоящему, и они воодушевлены этим», — рассказал источник.

Для запуска проекта Маск уже приобрел тысячи графических процессоров Nvidia.

При этом ранее, 28 марта, Маск вместе с сооснователем Apple Стивом Возняком, сооснователем Pinterest Эваном Шарпом и другими экспертами подписал письмо о том, что создателям искусственного интеллекта необходимо приостановить исследование мощных систем. Авторы заявили, что системы с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять серьезные риски для человечества.

Также 28 марта американский банк Goldman Sachs сообщил, что около 300 млн человек по всему миру могут остаться без работы из-за внедрения технологий ИИ. Согласно анализу банка, Гонконг, Израиль, Япония, Швеция и США, вероятно, войдут в пятерку стран, работающее население которых наиболее пострадает от внедрения ИИ.