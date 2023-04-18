Штурмовые отряды ВС РФ захватили позиции ВСУ в лесном массиве

Военнослужащие штурмового отряда Центрального военного округа при помощи танков провели наступление на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесном массиве. Кадры боевой работы российских военных во вторник, 18 апреля, показало Минобороны РФ.

Под прикрытием боевых машин пехоты военные сосредоточенным огнем из автоматов Калашникова, подствольных гранатометов, снайперских винтовок уничтожили огневые точки и технику противника. Поддержку штурмовым отрядам оказали и артиллерийские подразделения, которые проделали брешь в обороне украинских боевиков.

При выполнении боевой задачи военнослужащие ЦВО демонстрируют высокие профессиональные навыки владения техникой и специальные оборудованием, а также слаженность действий в составе подразделений.

«Каждый знает свою задачу. Наш коллектив как семья: дружная, сплоченная. Понимаем друг друга с полуслова», — поделился командир отделения с позывным Мамба.

13 апреля подразделения ВДВ уничтожили из САУ «Нона» живую силу и командно-наблюдательные пункты ВСУ, оборудованные в лесу. Разведка, корректирование огня и контроль поражения целей осуществляется с квадрокоптеров.

10 апреля корреспондент «Известий» Денис Кулага показал провальную атаку ВСУ под Кременной. Российских бойцов на данном рубеже прикрывает система траншей и окопов, вырытая в лесной песчаной местности, отметил военкор.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.