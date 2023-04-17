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Байден поручил главе нацразведки оценить ущерб от утечки данных из Пентагона

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Фото: REUTERS/Bonnie Cash
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Президент США Джо Байден поручил главе американской нацразведки Эврил Хейнс провести оценку ущерба, нанесенного, предположительно, утечкой данных из Пентагона. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

«Президент поручил директору Национальной разведки провести систематическую оценку ущерба в масштабах всего разведывательного сообщества, чтобы мы могли лучше понять весь охват того, с чем мы имеем дело», — заявил координатор СНБ Белого дома Джон Кибри.

Также Байден отдал распоряжение руководству администрации США ответить на вопросы союзников по поводу утечки секретных документов и «заверить их в приверженности защите разведданных».

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Ранее, 14 апреля, президент США поручил выяснить, по какой причине военнослужащий Национальной гвардии Джек Даглас Тейшейра, арестованный по делу об утечке секретных материалов Пентагона, имел доступ к значительному объему информации.

В этот день Джо Байден поручил военным и службам разведки принять меры по защите секретных данных, чтобы утечки больше не повторялись. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 7 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

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