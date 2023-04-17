Китай призвал прекратить военные учения США и союзников у КНДР

Соединенным Штатам Америки и их союзникам следует прекратить провокационные военные учения около Северной Кореи, должен быть возобновлен диалог. Об этом заявил журналистам постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций (ООН) Чжан Цзюнь в понедельник, 17 апреля.

«Определенно, США и их союзникам следует прекратить провокационные военные учения. Также очень срочным является вопрос возобновления диалога», — сказал дипломат, чьи слова приводит «РИА Новости».

По его словам, любые провокационные действия, в том числе совместные военные учения, не содействуют этому.

Ранее в этот же день Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. Отмечается, что трехсторонние учения начались после запуска твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном.

Комментируя эту ситуацию, заместитель главы МИД России Андрей Руденко отметил, что США виноваты в обострении обстановки вокруг Корейского полуострова. Он отметил, что Запад вопреки собственным обязательствам отказывается вести диалог с КНДР о предоставлении стране гарантий безопасности.

До этого, 13 апреля, КНДР провела испытания современной твердотопливной баллистической ракеты «Хвасон-18». По словам северокорейского главы Ким Чен Ына, это испытание повысит возможности страны при ядерной контратаке.

В феврале заместитель секретаря Совбеза России Михаил Попов подчеркивал, что главной целью военной политики США в Азиатско-Тихоокеанском регионе является создание угрозы России, Китаю и Северной Корее.