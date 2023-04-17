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Захарова назвала заявления Запада по приговору Кара-Мурзе вмешательством в дела РФ

Захарова назвала заявления послов Британии, США и Канады по приговору Кара-Мурзе вмешательством в дела РФ
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Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда
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Заявления послов Великобритании, США и Канады, выступивших против приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Владимира Кара-Мурзы), являются прямым вмешательством в дела России. На это указала в понедельник, 17 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала, в частности, требование британского посла Деборы Броннерт отменить решение суда и ее слова о том, что дипмиссия будет поддерживать Кара-Мурзу и надеяться на его освобождение, а также заявления послов США и Канады Линн Трейси и Элисон Леклер о том, что сегодняшнее решение суда — «это попытка заглушить несогласных».

«Это прямое вмешательство во внутренние дела России», — сказала Захарова, чьи слова приводятся на сайте российского МИДа.

Помимо этого, по ее словам, эти заявления являются верхом цинизма, поскольку исходят от послов стран, в которых систематически нарушаются права человека.

«Послы стран, беззастенчиво нарушающих права человека и преследующих у себя дома инакомыслящих, объявляемых «внутренними террористами», как это случилось с участниками «штурма Капитолия» или канадского «конвоя свободы» <…> — само по себе верх цинизма», — отметила Захарова.

«Иначе, как попыткой оказать давление на российскую систему правосудия, эти действия назвать нельзя», — добавила Захарова.

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Ранее в этот день Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по статье о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией. Осужденному назначен штраф в размере 400 тыс. рублей, ему также запрещено вести журналистскую деятельность в течение семи лет.

На судебном заседании присутствовали посол США в России, секретарь политотдела американской дипмиссии Дэвид Бернстайн, а также представитель посольства Великобритании в РФ.

Владимир Кара-Мурза ранее публично заявил, что уволился из фонда «Свободная Россия» Натальи Арно, признанного нежелательной организацией, но при этом продолжал получать зарплату вместе с женой. Суммарно доход супругов от деятельности в фонде составлял $33 тыс. в месяц. Со счетов фонда деньги шли на личные счета супругов в Bank of America.

От фонда публицист получал задания проводить семинары и конференции, на которых должен был продвигать антироссийскую тематику, а также собирать разведывательную информацию о внутриполитической ситуации в стране.

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