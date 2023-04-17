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Эномото заявил о своем настрое на победу в бою с Шлеменко

Эномото: я приехал в Россию не для того, чтобы проигрывать Шлеменко
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Швейцарский боец смешанных единоборств Ясуби Эномото заявил, что настроен только на победу в предстоящем поединке с россиянином Александром Шлеменко. Об этом он заявил «Известиям» в понедельник, 17 апреля.

«Я готовлю себя исключительно к победе. И приехал сюда не для того, чтобы проигрывать», — отметил Эномото.

Спортсмен также рассказал о том, как проводит подготовку к бою против Шлеменко.

«Я не фокусировался на том, чтобы изучать технику Александра Шлеменко. Поэтому я тренировался как обычно, ничего, в принципе, особенного. Я думаю, что борьба и бои Александра Шлеменко не сильно изменились», — сказал боец, напомнив о том, что это будет уже не первый их бой.

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Ранее, 13 апреля, Шлеменко заявил, что они с противником находятся в равных условиях. По его мнению, Эномото — боец из ММА и поэтому их шансы на победу равны.

До этого, 10 апреля, Эномото рассказал, что очень рад провести реванш после проигрыша россиянину в 2014 году. Он добавил, что поединок будет сложным, но интересным. При этом швейцарец выразил надежду, что бой завершится без каких-либо травм, чтобы ничего не помешало обоим бойцам продолжить карьеру.

Бой Эномото и Шлеменко по правилам кикбоксинга станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 21 апреля, который пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет противостояние в прямом эфире.

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