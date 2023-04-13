Боец Шлеменко сообщил о равных условиях в бою с Эномото

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал в четверг, 13 апреля, что находится в равных условиях с бойцом из Швейцарии Ясубеем Эномото.

По его словам, когда кикбоксеры приходят в ММА, у них меняется ударная техника.

«Ведь в ММА центр тяжести ниже, дистанция другая, в кикбоксинге больше работают на ближней и средней дистанции, а в ММА идет борьба», — рассказал Шлеменко.

Он уточнил, что отличия между кикбоксингом и смешанными единоборствами огромны.

Как сказал Шлеменко, Эномото — боец из ММА, а значит, они будут на равных условиях в бою.

Ясубей Эномото — швейцарский боец смешанных единоборств в среднем и полусреднем весе, бывший чемпион M-1 Global в полусреднем весе. Ранее он сражался на турнирах Sengoku Raiden Championship в Японии, где в финале уступил сопернику Кейте Накамуре.

Александр Шлеменко — боец ММА из России по прозвищу Шторм. Он выступает в средней весовой категории на профессиональном уровне с 2004 года. Известность к нему пришла после боев на турнирах в Bellator MMA, в которых он одержал 12 побед и стал одним из самых успешных бойцов.

Турнир пройдет в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Телеканал покажет противостояние Шлеменко и Эномото в прямом эфире. В соглавном бою — Мариф Пираев из РФ и китайский боец Родриго Капораль, а также российские чемпионки по тайскому боксу Анастасия Янькова и Сюденюр Бостанжи. Кроме того, на турнире сойдутся Геннадий Макарян и Вадим Апсит.

Ранее, 12 апреля, Шлеменко заявил, что у Эномото «крепкая голова». По словам бойца, «его тяжело вырубить, у него крепкая голова. И одна из его сильных сторон — работа в стойке».

10 апреля Эномото рассказал, что очень рад провести реванш после проигрыша россиянину в 2014 году. Он добавил, что поединок со Шлеменко будет сложным, но интересным. При этом швейцарец выразил надежду, что бой завершится без каких-либо травм, чтобы ничего не помешало обоим бойцам продолжить карьеру.