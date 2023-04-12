Шлеменко назвал крепкой голову Эномото и похвалил его стойку

У бойца из Швейцарии Ясубея Эномото «крепкая голова», заявил 12 апреля российский боец ММА Александр Шлеменко в преддверии их поединка.

«Хочу отметить его сильную сторону — он стойкий боец. Его тяжело вырубить, у него крепкая голова. И одна из его сильных сторон — работа в стойке», — подчеркнул россиянин.

Как сказал Шлеменко, его соперник не создавал ему никаких проблем в предыдущем поединке, который прошел в 2014 году. Вся опасность от него исходила исключительно в стойке.

«В стойке это очень достойный и сильный соперник, который может дать фору многим боксерам. Он легкий и хорошо бьет, а нестандартная техника делает его опасным», — подытожил боец из России.

Ясубей Эномото — боец смешанных единоборств из Швейцарии, выступающий в полусреднем и среднем весе. Эномото сражался на турнирах Sengoku Raiden Championship, победу над ним тогда одержал боец Кейте Накамуре из Японии.

Александр Шлеменко по прозвищу Шторм выступает в средней весовой категории на профессиональном уровне с 2004 года. Известность к нему пришла после боев на турнирах в Bellator MMA, в которых он одержал 12 побед и стал одним из самых успешных бойцов.

21 апреля телеканал РЕН ТВ в рамках турнира «Бойцовского клуба» покажет бой Шлеменко и Эномото в прямом эфире. В соглавном бою сойдутся Мариф Пираев из РФ и китайский боец Родриго Капораль, а также российские чемпионки по тайскому боксу Анастасия Янькова и Сюденюр Бостанжи. Кроме того, на турнире сойдутся Геннадий Макарян и Вадим Апсит.

10 апреля Эномото рассказал, что очень рад провести реванш после проигрыша россиянину в 2014 году. Он добавил, что поединок со Шлеменко будет сложным, но интересным. При этом швейцарец выразил надежду, что бой завершится без каких-либо травм, чтобы ничего не помешало обоим бойцам продолжить карьеру.