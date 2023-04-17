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Историк объяснил важность включения в ЕГЭ по истории заданий на тему СВО

Историк Багдасарян: СВО должна быть в учебниках, так как это очень важное историческое событие
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Включение информации о специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса в образовательный процесс, в том числе в единый государственный экзамен (ЕГЭ), имеет огромное значение, так как эти события являются определяющими для судеб мира. Об этом «Известиям» 17 апреля заявил декан факультета истории, политологии и права Государственного университета просвещения, доктор исторических наук Вардан Багдасарян.

«На пространствах СВО сегодня фактически решается вопрос о переходе от однополярного диктата к многополярному мироустройству. Как явление историческое СВО, конечно, должна быть представлена в учебниках истории», — отметил Багдасарян.

Во-вторых, по его словам, это важно, потому что среди молодежи необходимо формировать понимание явления СВО, ее задач и смыслов, а также преодолевать мифы антироссийской пропаганды. Кроме того, как заметил историк, СВО имеет воспитательное значение, дает примеры героизма и патриотизма.

При этом он заявил, что в школах учителя часто дистанцируются от рассмотрения вопросов СВО. Такое дистанцирование, по его мнению, объясняется боязнью неправильных трактовок — а с появлением изложения событий СВО в учебниках ситуация должна изменится.

В ЕГЭ вопросы об СВО могут быть включены, конечно же, только после их включения в программы и учебники. Надеюсь, что такие учебники, а соответственно, и такие вопросы в ЕГЭ появятся уже со следующего года», — подытожил Багдасарян.

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Накануне, 16 апреля, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора сообщило, что в кодификатор единого государственного экзамена по истории планируется включить задания, связанные с проведением спецоперации по защите Донбасса.

Ожидается, что учебники истории для старших классов с разделом о спецоперации выпустят к началу сентября текущего года. Как сообщали в январе представители Министерства образования, массовое использование новых учебных материалов запланировано на 2024–2025 годы.

1 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что школьники на освобожденных территориях не знали совместной истории России и Украины, а Крымский мост считали фейком. Он также указал на то, что на территории Украины годами целенаправленно создавался настоящий масштабный «антироссийский анклав».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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