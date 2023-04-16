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В ЕГЭ по истории появятся задания на тему спецоперации

Рособрнадзор: в ЕГЭ по истории появятся задания о военной операции на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В кодификатор единого государственного экзамена по истории планируется включить задания, связанные с проведением спецоперации по защите Донбасса. Об этом в воскресенье, 16 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы <...> в КИМ ГИА (контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации) соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного», — отметили в ведомстве.

Таким образом, по новой программе начнут учиться 10-е классы, после чего для них будет сформирована актуальная база вопросов и заданий госэкзамена.

Ожидается, что учебники истории для старших классов с разделом о спецоперации выпустят к началу сентября текущего года. Как сообщали в январе в представители Министерства образования, массовое использование новых учебных материалов запланировано на 2024–2025 года.

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13 апреля помощник президента России Владимир Мединский заявил, что тему специальной военной операции (СВО) следует включить в школьную программу, чтобы объяснить детям неизбежность ее начала. Он также выразил мнение, что на Украине создают фэнтезийную историческую реальность, не имеющую отношения к науке.

1 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что школьники на освобожденных территориях не знали совместной истории России и Украины, а Крымский мост считали фейком. Он также указал на то, что на территории Украины годами целенаправленно создавался настоящий масштабный «антироссийский анклав».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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