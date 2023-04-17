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Reuters узнало о намерении G7 сохранить потолок цен на российскую нефть

Reuters: G7 и Австралия намерены сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Страны «большой семерки» намерены сохранить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Об этом 17 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что это решение противоречит призывам некоторых государств снизить установленный потолок. Тем не менее G7 и Австралия намерены сохранить ограничение. Также указывается, что решение было принято после пересмотра цены в $60, согласованной в декабре.

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17 февраля издание China Daily отметило, что потолок цен на нефть укрепил экономику России, оказав негативное влияние на экономику западных стран. Отмечалось, что сокращение РФ добычи нефти после введения санкций вскоре приведет к ужесточению рынка и скачку цен на топливо. При этом инфляция в западных странах из-за антироссийских санкций уже привела к забастовкам и росту преступности, поскольку упали заработные платы, указывала газета.

До этого, 7 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не признает никакого потолка цен на нефть, Москва работает так, чтобы система не наносила ущерба ее интересам.

С 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на поставляемую морем нефть из РФ в Евросоюз. В отношении российского энергоресурса установлен регулируемый потолок стоимости на уровне $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года действуют аналогичные ограничения на морские поставки нефтепродуктов из РФ, действует потолок цены на уровне $100 за баррель для бензина и дизельного топлива, $45 за баррель на нефтепродукты с низкой добавленной стоимостью.

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