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Мать Саакашвили сообщила об ухудшении его состояния

Мать Михаила Саакашвили: человек превратился в скелет
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Фото: ТАСС/Михаил Егиков
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Состояние бывшего президента Украины Михаила Саакашвили ухудшилось, он превратился в «скелет». Об этом 17 апреля заявила мать политика Гиули Аласания в беседе с журналистами.

«Человек превратился в скелет. Когда он встает, то позвоночник весь скрученный, он еле передвигается, как 100-летний пожилой. Что касается еды, то он питается, но, видимо, организм не усваивает пищу», — рассказала она.

По словам Аласании, защита экс-президента подала иск в Страсбургский суд по правам человека после отказа судов Грузии отсрочить ему тюремное наказание и направить на прохождения лечения за пределами страны.

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Ранее, 7 апреля, Саакашвили пожаловался на стремительное ухудшение здоровья с момента заключения под стражу. Он также заявил, что в его болезнях виноваты российские и грузинские власти, которые неправомерно и на основании слухов поместили его в тюрьму. Там его состояние под действием физических и психологическим пыток стало ухудшаться, добавив, что в его организме есть признаки отравления тяжелыми металлами.

23 марта в Politico была опубликована статья, где Саакашвили заявил, что к его отправлению причастны якобы «проникшие в спецслужбы Грузии российские агенты». При этом в публикации доказательств с его стороны никаких не приводится.

В письме телеканалу Sky News 13 марта Саакашвили заявил о критической потере веса в больнице. Он сказал, что изначально весил 120 кг, сейчас — 64 кг, «если он опустится до 60 кг, то доктора предсказывают многочисленные отказы органов от функционирования». Кроме того, как сообщил Саакашвили, он всё время лежит в постели, а его кости распадаются, это причиняет ему мучительную боль.

В отношении Саакашвили было возбуждено несколько уголовных дел, его арестовали 1 октября 2021 года. Экс-президента Грузии заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.

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