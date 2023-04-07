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Саакашвили заявил о резком ухудшении своего здоровья

Politico: Саакашвили заявил, что умирает в заключении и страдает от заболеваний
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Фото: AP Photo/Irakli Gedenidze
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался на стремительное ухудшение здоровья с момента заключения под стражу. Материал с соответствующим содержанием опубликован в издании Politico.

Саакашвили считает, что в его болезнях виноваты российские и грузинские власти, которые неправомерно и на основании слухов поместили его в тюрьму. Там его состояние под действием физических и психологическим пыток стало ухудшаться. Он также отметил, что в его организме есть признаки отравления тяжелыми металлами.

Говоря о своем пребывании под стражей, бывший грузинский лидер отметил, что на данный момент у него диагностировано более чем 20 заболеваний.

«И в заключении мое здоровье резко ухудшилось, я сейчас умираю», — заявил политик.

В заключение он призвал США и международное сообщество сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь, так как его кончина будет рассматриваться в России как победа.

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23 марта в Politico была опубликована статья, где Саакашвили заявил, что к его отправлению причастны якобы «проникшие в спецслужбы Грузии российские агенты». При этом в публикации доказательств с его стороны никаких не приводится.

В письме телеканалу Sky News 13 марта Саакашвили заявил о критической потере веса в больнице. Он сказал, что изначально весил 120 кг, сейчас — 64 кг, «если он опустится до 60 кг, то доктора предсказывают многочисленные отказы органов от функционирования». Кроме того, как сообщил Саакашвили, он всё время лежит в постели, а его кости распадаются, это причиняет ему мучительную боль.

4 марта бывший грузинский президент сказал, что МРТ указала на повреждение его мозга. Общая симптоматика, со слов Саакашвили, соответствует отравлению тяжелыми металлами, с которым не могут справиться местные специалисты.

В отношении Саакашвили было возбуждено несколько уголовных дел, его арестовали 1 октября 2021 года. Экс-президента Грузии заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести.

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