Саакашвили заявил о критической потере веса и болях в костях

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о критической потере веса в больнице. Об этом он рассказал в письме телеканалу Sky News.

«Первоначально я весил 120 кг, сейчас мой вес 64 кг. Если он опустится до 60 кг, то доктора предсказывают многочисленные отказы органов от функционирования», — написал он в ответ на вопрос СМИ о том, насколько он близок к смерти.

Также Саакашвили рассказал, что всё время находится в постели, его кости распадаются, что причиняет ему мучительную боль. Он также заявил, что был отравлен.

До этого, 4 марта, экс-президент сообщил, что МРТ указала на повреждение его мозга. Общая симптоматика, по словам Саакашвили, соответствует отравлению тяжелыми металлами, с которым не могут справиться местные специалисты.

Ранее, 2 марта, соратница экс-президента Екатерина Херхеулидзе сообщила, что Тбилисский апелляционный суд в очередной раз отказал Саакашвили в освобождении из заключения по состоянию здоровья.

22 февраля стало известно, что здоровье бывшего грузинского лидера начало ухудшаться из-за недостаточного питания. По словам медиков, до этого он употреблял еду в небольших количествах, однако теперь отказывается от белковых добавок и парентерального питания.

До этого, 10 февраля, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава предложила Тбилиси отправить Саакашвили на лечение в Польшу. По его словам, если Грузия хочет рассчитывать на позитивный ответ на ее европейские устремления, она должна воспринять это предложение серьезно.

В декабре 2022 года сообщалось, что в анализах у Саакашвили обнаружили ртуть, мышьяк, талий, свинец, висмут и барий. Однако позднее эту информацию опроверг глава медицинского департамента специальной пенитенциарной службы минюста Грузии Малхаз Урткмелидзе.

Саакашвили был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».