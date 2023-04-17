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Штурмовые отряды заняли два квартала в Артемовске

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Штурмовые отряды заняли два квартала на северо-западе и в центре Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге 17 апреля.

По его словам, воздушно-десантные войска (ВДВ), авиация и артиллерия «Южной» группировки войск помогали подразделениям в данном районе и сковывали действия вооруженных сил Украины (ВСУ) на флангах.

«Авиацией совершены 22 самолетовылета. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнены 54 огневые задачи. В результате нанесенных ударов поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики», — заявил представитель МО России.

Также он сказал, что за прошедшие сутки потери ВСУ на донецком направлении составили более 270 военных и наемников, также украинская армия лишилась одного танка, боевой машины пехоты, семи боевых бронированных машин и пяти автомобилей.

Замыкая круг: ВФУ из последних сил пытаются избежать котла в Артемовске
У украинской группировки в городе два пути — сдаться или погибнуть, считают эксперты

Днем ранее стало известно о том, что 12 боевиков ВСУ сдались в плен российским силам в Артемовске. Сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал «Известиям» о том, что военные Украины бросают не только погибших, но и раненых.

Экс-подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко 14 апреля сказал, что ВСУ по мере отхода из Артемовска минируют городскую территорию комбинированными устройствами. Помимо этого, он отметил, что целью боевиков является мирное население.

11 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль все административные здания в Артемовске. Он уточнил, что в западной части города еще есть подразделения ВСУ, но отступать им некуда и остается только сдаваться в плен, так как в этом районе работают заградотряды.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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