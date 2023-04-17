В МИД Латвии сообщили о запрете на въезд 10 россиянам из-за дела Кара-Мурзы

Власти Латвии ввели запрет на въезд для 10 граждан России, которые связаны с делом общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзы (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Владимира Кара-Мурзы), который был приговорен к 25 годам лишения свободы по статье о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией. Об этом 17 апреля сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Мною принято решение наложить запрет на въезд в Латвию 10 российских граждан», — написал министр в своем аккаунте в Twitter, подчеркнув, что речь идет о людях, причастных к делу.

Ринкевичс также призвал Евросоюз ужесточить санкции в отношении России на фоне объявления приговора Кара-Мурзе. Фамилии людей, которые попали в санкционный список, не уточняются.

Ранее в этот день Мосгорсуд приговорил публициста Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Осужденному назначен штраф в размере 400 тыс. рублей, ему запрещено вести журналистскую деятельность в течение семи лет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать приговор Кара-Мурзе.

Кара-Мурза ранее публично заявил, что уволился из фонда «Свободная Россия» Натальи Арно, признанного нежелательной организацией, но при этом продолжал получать зарплату вместе с женой. Суммарно доход супругов от деятельности в фонде составлял $33 тыс. в месяц. Со счетов фонда деньги шли на личные счета супругов в Bank of America.

От фонда Кара-Мурза получал задания проводить семинары и конференции, на которых должен был продвигать антироссийскую тематику, а также собирать разведывательную информацию о внутриполитической ситуации в стране.

Фигуранта осудили по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ, руководстве нежелательной организацией и государственной измене. Три дела объединили в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. В марте Кара-Мурза заявил, что не признает вину по всем обвинениям.