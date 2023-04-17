Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД Латвии сообщили о запрете на въезд 10 россиянам из-за дела Кара-Мурзы
Политика
Посла США пригласили в Госдуму на заседание о биолабораториях на Украине
Общество
Синоптик спрогнозировал до +18 градусов в Москве
Армия
Штурмовые отряды заняли два квартала в Артемовске
Мир
Bloomberg сообщило о переизбытке СПГ в странах Европы и Азии
Наука и техника
В Испании провели первую в мире полностью роботизированную пересадку легкого
Мир
Захарова назвала Чехию основной площадкой производства военной техники для ВСУ
Мир
Премьер Словакии анонсировал приостановку импорта зерна с Украины
Происшествия
Пожар в здании на Бережковской набережной в Москве ликвидировали
Мир
США перебросят через Эстонию танковый батальон на учения НАТО в Финляндии
Авто
Аналитики заявили о росте продаж в России новых и подержанных грузовиков
Мир
Newsweek назвал дату возможного контрнаступления Украины
Мир
Экс-разведчик Риттер уличил Запад в планах втянуть Россию в конфликт с Грузией
Сюжет:

В МИД Латвии сообщили о запрете на въезд 10 россиянам из-за дела Кара-Мурзы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Латвии ввели запрет на въезд для 10 граждан России, которые связаны с делом общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзы (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Владимира Кара-Мурзы), который был приговорен к 25 годам лишения свободы по статье о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией. Об этом 17 апреля сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Мною принято решение наложить запрет на въезд в Латвию 10 российских граждан», — написал министр в своем аккаунте в Twitter, подчеркнув, что речь идет о людях, причастных к делу.

Ринкевичс также призвал Евросоюз ужесточить санкции в отношении России на фоне объявления приговора Кара-Мурзе. Фамилии людей, которые попали в санкционный список, не уточняются.

Ломать копии: Роскомнадзор заблокировал почти 3,5 тыс. «зеркал» сайтов иноагентов
Как часто они пытаются обойти закон и сколько времени уходит у службы на закрытие доступа к таким ресурсам

Ранее в этот день Мосгорсуд приговорил публициста Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Осужденному назначен штраф в размере 400 тыс. рублей, ему запрещено вести журналистскую деятельность в течение семи лет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать приговор Кара-Мурзе.

Кара-Мурза ранее публично заявил, что уволился из фонда «Свободная Россия» Натальи Арно, признанного нежелательной организацией, но при этом продолжал получать зарплату вместе с женой. Суммарно доход супругов от деятельности в фонде составлял $33 тыс. в месяц. Со счетов фонда деньги шли на личные счета супругов в Bank of America.

От фонда Кара-Мурза получал задания проводить семинары и конференции, на которых должен был продвигать антироссийскую тематику, а также собирать разведывательную информацию о внутриполитической ситуации в стране.

Фигуранта осудили по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ, руководстве нежелательной организацией и государственной измене. Три дела объединили в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. В марте Кара-Мурза заявил, что не признает вину по всем обвинениям.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023