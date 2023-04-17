Песков не стал комментировать приговор Кара-Мурзе

В Кремле не комментируют приговор Владимиру Кара-Мурзе (настоящий материал касается физического лица, выполняющего функции иностранного агента Владимира Кара-Мурзы). Об этом в понедельник, 17 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам.

«Вы знаете, что мы никогда не комментируем судебные решения. Не будем это делать и в этот раз», — сказал он.

В понедельник Мосгорсуд приговорил публициста Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима.

Осужденному назначен штраф в размере 400 тыс. рублей, ему запрещено вести журналистскую деятельность в течение семи лет. Также суд ограничил его свободу на шесть месяцев после освобождения.

На судебном заседании присутствовали посол США в России Линн Трейси, а также секретарь политотдела американской дипмиссии Дэвид Бернстайн.

Защита публициста намерена обжаловать приговор.

Кара-Мурза ранее публично заявил, что уволился из фонда «Свободная Россия» Натальи Арно, признанного нежелательной организацией, но при этом продолжал получать зарплату вместе с женой. Суммарно доход супругов от деятельности в фонде составлял $33 тыс. в месяц.

Со счетов фонда деньги шли на личные счета супругов в Bank of America.

От фонда Кара-Мурза получал задания проводить семинары и конференции, на которых должен был продвигать антироссийскую тематику, а также собирать разведывательную информацию о внутриполитической ситуации в стране.

Фигуранта осудили по делу о распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ, руководстве нежелательной организацией и государственной измене. Три дела объединили в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ.

В марте Кара-Мурза заявил, что не признает вину по всем обвинениям.