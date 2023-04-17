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В Госдуме озвучили способы преодоления Россией санкций Запада

Депутат Гаврилов: национальная платежная система «Мир» помогла преодолеть санкции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Национальная платежная система «Мир» помогла преодолеть санкции. Об этом 17 апреля «Известиям» заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Жители России смогли пережить уход Visa и MasterCard за счет платежной системы «Мир», также помогли QR-коды, платежные стикеры. Наша национальная платежная система помогла преодолеть санкции — в России выпущено более 161 млн карт «Мир». Мы смогли найти замену неработающим мобильным кошелькам Apple Pay и Google Pay. Система быстрых платежей Центробанка стала основным каналом пополнения карт и счетов россиян», — сказал он.

В России создан рынок платежей, и стоит задача сделать его более эффективным, например сократить время, затрачиваемое на кассу, отметил депутат.

Кроме того, по словам Гаврилова, необходимо развивать свои технологии для производства банкоматов, чтобы можно было внутри страны решать вопросы с дальнейшим сервисным и гарантийным обслуживанием оборудования, самостоятельно совершенствовать электронно-компонентную базу.

«Нельзя надеяться на иностранных разработчиков, которые хоть и специализируются на производстве и обслуживании банковского и платежного оборудования по всему миру, но всё же в условиях санкций не гарантируют анонимность и безопасность обработки данных клиентов, которые в России совершают платежи, а вся информация утекает в зарубежные обслуживающие компании, которые все эти годы диктовали нашему бизнесу свои условия, зарабатывая огромные суммы на обслуживании», — сказал он.

Важным направлением парламентарий назвал развитие законодательства, направленного на переход зарубежных компаний в Россию — редомициляцию.

«Например, мы уже проработали вопрос, касающийся предоставления международным компаниям возможности выпускать многоголосые акции. Это было нужно для того, чтобы компании, работающие на внешних рынках, смогли сохранить свою систему управления и максимально оградиться от воздействия санкций», — пояснил Гаврилов.

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До этого, 12 апреля, журнал American Thinker написал, что антироссийские санкции из-за украинского конфликта оказались самым грандиозным просчетом Запада за всю историю. Как отмечает издание, статистические данные говорят, что пока Запад будет сталкиваться с высокой инфляцией и дефицитом энергоносителей, экономика России будет расти быстрее немецкой или британской, а позже перегонит и прочие западные экономики, в том числе США.

13 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс сообщила о том, что Евросоюз готовит 11-й пакет антироссийских санкций. Макгиннесс отметила, что новый санкционный пакет будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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