Военные Китая сопроводили эсминец США в Тайваньском проливе

Китайские военные сопроводили американский ракетный эсминец во время его прохода через Тайваньский пролив. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И в заявлении, опубликованном 17 апреля, в соцсети WeChat.

По его словам, через пролив американский эсминец USS Milius прошел 16 апреля.

«Восточная зона боевого командования НОАК организовала отряды для сопровождения и наблюдения за эсминцем на всем маршруте», — отметили китайские военные.

В сообщении уточняется, что китайские военные сохраняют высокую степень боевой готовности для защиты суверенитета и безопасности страны.

Ранее в понедельник главы МИД стран G7 на рабочем ужине на японском курорте Каруидзава призвали Китай к «ответственным действиям». В частности, глава японского МИДа Есимаса Хаяси выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Тайваня и призвал КНР к действиям как ответственного члена мирового сообщества.

Ранее, 12 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает за статус-кво по Тайваню и мирные методы урегулирования ситуации. Он подчеркнул, что Париж придерживается политики единого Китая.

В начале апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям».

В марте был опубликован социально-экономический план развития КНР на 2023 год. В нем, в частности, говорится, что Пекин настроен на продолжение решительной борьбы против независимости Тайваня и намерен добиться воссоединения со своей островной провинцией.

Отношения между США и Китаем обострились после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который состоялся в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

После визита Пелоси НОАК приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.