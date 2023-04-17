Реклама
Прямой эфир
Мир
Не менее 30 человек пострадали в Бангладеш при столкновении поездов
Общество
Вильфанд предрек «опережающую свое развитие» теплую погоду в Москве
Мир
Военные Китая сопроводили эсминец США в Тайваньском проливе
Мир
Главы МИД стран G7 призвали КНР к «ответственным действиям»
Мир
Главы МИД Японии и Италии обсудили совместную авиапрограмму
Мир
Число жертв в ходе столкновений в Судане достигло 97
Общество
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели ребенка от бродячих собак под Оренбургом
Мир
Экс-офицера ВМС США уличили в ведении причастного к утечке данных канала
Наука и техника
Илон Маск усомнился в успехе предстоящего запуска Starship
Мир
Южная Корея, США и Япония начали учения по противоракетной обороне
Мир
Главы МИД стран G7 договорились о сохранении антироссийских санкций
Наука и техника
В РФ начали разработку силового тренажера для новой орбитальной станции
Мир
В США рассказали о недовольстве глобального Юга помощью МВФ Украине
Сюжет:

Военные Китая сопроводили эсминец США в Тайваньском проливе

0
Фото: REUTERS/U.S. Navy
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайские военные сопроводили американский ракетный эсминец во время его прохода через Тайваньский пролив. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И в заявлении, опубликованном 17 апреля, в соцсети WeChat.

По его словам, через пролив американский эсминец USS Milius прошел 16 апреля.

«Восточная зона боевого командования НОАК организовала отряды для сопровождения и наблюдения за эсминцем на всем маршруте», — отметили китайские военные.

В сообщении уточняется, что китайские военные сохраняют высокую степень боевой готовности для защиты суверенитета и безопасности страны.

Ранее в понедельник главы МИД стран G7 на рабочем ужине на японском курорте Каруидзава призвали Китай к «ответственным действиям». В частности, глава японского МИДа Есимаса Хаяси выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Тайваня и призвал КНР к действиям как ответственного члена мирового сообщества.

Китайский передовой: зачем экс-лидер Тайваня едет в КНР
И как такие контакты скажутся на островных выборах в будущем году

Ранее, 12 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает за статус-кво по Тайваню и мирные методы урегулирования ситуации. Он подчеркнул, что Париж придерживается политики единого Китая.

В начале апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям».

В марте был опубликован социально-экономический план развития КНР на 2023 год. В нем, в частности, говорится, что Пекин настроен на продолжение решительной борьбы против независимости Тайваня и намерен добиться воссоединения со своей островной провинцией.

Отношения между США и Китаем обострились после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который состоялся в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

После визита Пелоси НОАК приступила к учениям с боевыми стрельбами у острова.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023