Главы МИД стран G7 призвали КНР к «ответственным действиям»

Главы МИД стран G7 на рабочем ужине на японском курорте Каруидзава призвали Китай к «ответственным действиям». Об этом 17 апреля сообщил МИД Японии.

Глава японского МИДа Есимаса Хаяси выразил обеспокоенность и призвал Китай к действиям как ответственного члена мирового сообщества.

«При этом необходимо поддерживать контакты с Китаем и сотрудничать с ним (Китаем. — Ред.) в решении глобальных задач, а также в областях, представляющих взаимный интерес. (Министр. — Ред.) подчеркнул необходимость создания конструктивных и стабильных отношений с Китаем. Каждая страна выразила такое же понимание. <...> Страны вновь подчеркнули важность мира и стабильности в Тайваньском проливе», — говорится в заявлении МИД.

Также страны G7 осудили Северную Корею, которая «с беспрецедентной частотой осуществляет пуски баллистических ракет».

Помимо этого, отдельное внимание было уделено отношениям со странами Глобального Юга.

Как сообщили в японском МИДе, Япония как председатель G7 в этом году хочет заявить «о важности свободного и открытого мирового порядка, основанного на верховенстве закона». Кроме того, подчеркивается неприемлемость попыток «силового и одностороннего изменения статус-кво» и усиления вовлеченности в дела стран «так называемого Глобального Юга».

Встреча глав МИД G7 проходит в Каруидзаве с 16 по 18 апреля.

Ранее, 12 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает за статус-кво по Тайваню и мирные методы урегулирования ситуации. Он подчеркнул, что Париж придерживается политики одного Китая.

Председатель КНР Си Цзиньпин 6 апреля заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям».

5 марта был опубликован социально-экономический план развития КНР на 2023 год. В нем, в частности, говорится, что Пекин настроен на продолжение решительной борьбы против независимости Тайваня и намерен добиться воссоединения с островной провинцией.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.