Бастрыкин взял на контроль дело о гибели ребенка от бродячих собак под Оренбургом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует ход разбирательства по делу о гибели ребенка в результате нападения стаи бродячих собак в Оренбургской области. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает пресс-служба СК РФ.

Глава ведомства поручил руководителю областного СУ СК Вячеславу Зудерману доложить о процессе и результатах расследования.

«Следствием будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных или иных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории города Оренбурга», — говорится в Telegram-канале СК РФ.

Накануне стало известно, что бездомные собаки напали на девятилетнего ребенка и загрызли его рядом с гаражами на улице Кольцевой в Промышленном районе. В результате полученных ранений мальчик скончался на месте.

В связи со смертью несовершеннолетнего было возбуждено два уголовных дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По словам местных жителей, группы беспризорных животных обитали в непосредственной близости от домов. Люди неоднократно обращались к администрации с просьбами вмешаться и принять меры, однако ситуация оставалась прежней.

После трагедии губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил главам муниципалитетов обследовать территории и отловить всех бездомных неучтенных собак. Также, по его словам, из региона в правительство РФ были направлены предложения по доработке закона «Об ответственном обращении с животными». Как отметил Паслер, чипирование бродячих животных не гарантирует безопасность людей.