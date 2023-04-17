В Оренбуржье решили отловить бездомных собак после гибели ребенка

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил главам муниципалитетов обследовать территории и отловить всех бездомных неучтенных собак после нападения стаи бродчих животных на ребенка.

В своем Telegram-канале в воскресенье, 16 апреля, губернатор сообщил, что главы муниципалитетов будут опираться на информацию от жителей. Он также напомнил «о персональной ответственности каждого главы», поскольку речь идет о безопасности людей, пишет Life.ru.

Паслер указал на то, что проблема с бродячими животными есть в каждом регионе. Он подчеркнул, что каждый год увеличиваются средства для муниципалитетов на обращение с животными. Губернатор указал на то, что чипирование животных не гарантирует безопасность людей, фиксировались случаи, когда возвращенные в среду собаки наносили вред людям, отмечает «Федеральное агентство новостей».

По его словам, из области в правительство РФ направлены предложения по доработке закона «Об ответственном обращении с животными», сообщает REGNUM. Как отметил Паслер, в настоящее время количество бездомных животных колеблется в районе 7–10 тысяч.

Директор АНО «Мы нашли вам друга» Татьяна Романова, занимающегося стерилизацией бродячих животных, сообщила, что в Оренбурге нет такого количества приютов, способных принять всех бездомных собак. Глава региона не уточнил, какая судьба ждет отловленных животных, сообщает телеканал «360».

Ранее 16 апреля бездомные собаки напали на девятилетнего ребенка и загрызли его рядом с гаражами на улице Кольцевой в Промышленном районе. В результате полученных ранений мальчик скончался на месте, сообщает «Ридус». Возбуждено уголовное дело.