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В Оренбуржье решили отловить бездомных собак после гибели ребенка

Глава Оренбурга Паслер распорядился отловить безнадзорных собак после гибели ребенка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил главам муниципалитетов обследовать территории и отловить всех бездомных неучтенных собак после нападения стаи бродчих животных на ребенка.

В своем Telegram-канале в воскресенье, 16 апреля, губернатор сообщил, что главы муниципалитетов будут опираться на информацию от жителей. Он также напомнил «о персональной ответственности каждого главы», поскольку речь идет о безопасности людей, пишет Life.ru.

Паслер указал на то, что проблема с бродячими животными есть в каждом регионе. Он подчеркнул, что каждый год увеличиваются средства для муниципалитетов на обращение с животными. Губернатор указал на то, что чипирование животных не гарантирует безопасность людей, фиксировались случаи, когда возвращенные в среду собаки наносили вред людям, отмечает «Федеральное агентство новостей».

По его словам, из области в правительство РФ направлены предложения по доработке закона «Об ответственном обращении с животными», сообщает REGNUM. Как отметил Паслер, в настоящее время количество бездомных животных колеблется в районе 7–10 тысяч.

Директор АНО «Мы нашли вам друга» Татьяна Романова, занимающегося стерилизацией бродячих животных, сообщила, что в Оренбурге нет такого количества приютов, способных принять всех бездомных собак. Глава региона не уточнил, какая судьба ждет отловленных животных, сообщает телеканал «360».

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Ранее 16 апреля бездомные собаки напали на девятилетнего ребенка и загрызли его рядом с гаражами на улице Кольцевой в Промышленном районе. В результате полученных ранений мальчик скончался на месте, сообщает «Ридус». Возбуждено уголовное дело.

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