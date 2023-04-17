Парфюмер назвала замену духам из магазина

Парфюмер Валерия Нестерова рассказала, что купленные в магазине духи можно заменить более натуральными аналогами.

В беседе с News.ru 15 апреля специалист отметила, что самой простой и доступной заменой духов являются эфирные масла. Парфюмер посоветовала нанести несколько капель на ткань и оставить в комнате или шкафу, чтобы получить приятный аромат в помещении и на одежде.

По словам Нестеровой, на кожу эфирные масла не стоит, поскольку они могут вызвать аллергию.

Также духи можно заменить сухими травами и цветами. Так, мяту, лаванду, ромашку, можжевельник, розу и другие растения с ярким запахом можно положить в мешочек, который поможет «ароматизировать» целый шарф одежды, пишет сайт kp.ru.

Аналогично, отметила парфюмер, можно использовать корки цитрусовых фруктов. Сладкие ароматы легко можно создать при помощи корицы, ванили и гвоздики.

В конце марта «Федеральное агентство новостей» сообщило, что продажи духов в России по итогам 2022 года выросли почти на треть. По сравнению с 2021 годом продажи выросли на 27,7%. Отмечается, что российский рынок парфюмерной продукции сейчас активно перестраивается в контексте импортозамещения.

2 марта врач-дерматолог Ольга Саперова рассказала о последствиях использования поддельных духов. В беседе с Pravda.Ru специалист указала на то, что в контрафакте часто используют диэтилгексилфталат и метанол, способные провоцировать развитие онкологических заболеваний, бесплодие, головные боли и тошноту, а также нарушения работы печени. По словам Саперовой, так как парфюм наносят на участки с тонкой кожей, вредные вещества быстрее попадают в организм, отмечает телеканал «360».

В конце февраля в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, ведомство в феврале провел «горячую линию» по качеству и безопасности парфюмерно-косметической продукции. Россияне обратились на нее 5429 раз.

Также в феврале исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова рассказала, что запрещенный Роспотребнадзором компонент шампуня и другой косметики «бутилфенилметилпропиональ» не ядовит, но является аллергеном и может вызвать неприятную реакцию. Использование лилиевого альдегида в парфюмерно-косметических продуктах будет запрещено с 18 апреля 2023 года, пишет НСН.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать парфюмерию и косметическую продукцию. По словам специалистов, при покупке следует изучить состав, оказывающий эффект, область применения и противопоказания, способы и условия хранения, отмечает телеканал «Звезда». Также стоит обратить внимание на наличие знака государственной регистрации.