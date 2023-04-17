Реклама
Прямой эфир
Мир
Медведчук призвал создать трибунал по преступлениям властей Украины
Мир
Байдена назвали неудачником из-за закупок снарядов у Южной Кореи
Мир
Бербок призвала провести встречу глав МИД Китая и США по Тайваню
Мир
МИД РФ призвал не спекулировать на теме переговоров с США по СНВ-3
Общество
СК проверит заявление Митволя о краже у него свыше $150 тыс. из банка ОАЭ
Происшествия
В Белгороде произошло два пожара на гражданских объектах
Мир
Посол РФ заявил об отказе Дании сотрудничать в расследовании по СП
Мир
Посол РФ Барбин заявил о разрушении двусторонних отношений с Данией
Мир
Глава минфина США сообщила о стабилизации ситуации после краха SVB
Экономика
Первая инфраструктура для беспилотников появится на Чукотке и Ямале
Наука и техника
SpaceX проведет испытания космического корабля Starship
Мир
Лавров посетит ряд стран Латинской Америки
Мир
Глава ЕЦБ предупредила о негативных последствиях в случае дефолта США
Сюжет:

Посол РФ заявил об отказе Дании сотрудничать в расследовании по СП

0
Фото: Global Look Press/Danish Defence
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный Копенгаген не заинтересован в организации независимого международного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток». Об этом заявил в эксклюзивном интервью «Известиям» посол России в Королевстве Дания Владимир Барбин.

ООН и они: как Совбез отреагировал на требование РФ о расследовании по «Северным потокам»
Эксперты уверены, что российскую резолюцию заблокируют западные страны

«Дания утверждает, что ведет расследование взрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Однако до сих пор нет никакой субстантивной информации ни о предпринимаемых следственных действиях, ни о каких-либо их промежуточных результатах», — информировал дипломат.

По его словам, датские власти «отвергают любое взаимодействие с российской стороной по этому уголовному делу, не проявляют также заинтересованности в организации независимого международного расследования».

«Вместо консолидации международных усилий в борьбе с терроризмом и преступностью взят курс на их фрагментацию по национальному признаку и на основе блоковой принадлежности, что обесценивает соответствующие международно-правовые документы и политические договоренности», — резюмировал Барбин.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва.

8 февраля американский журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал расследование диверсий на российских газопроводах. В нем сказано, что дайверы из США заложили бомбы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне 2022 года, а активировали взрывчатку норвежцы. Мотивы Вашингтона, по словам Херша, были в том, чтобы вынудить ФРГ оказать Украине военную и финансовую помощь.

Американские власти отвергли подобные обвинения. Затем в СМИ появились и другие версии произошедшего. В частности, газета The New York Times, ссылаясь на данные спецслужб США, написала, что за взрывами стоит некая «проукраинская группировка», которая, однако, не связана с официальным Киевом.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Что ждет Украину при эскалации конфликта, в Дании не задумываются»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023