Посол РФ заявил об отказе Дании сотрудничать в расследовании по СП

Официальный Копенгаген не заинтересован в организации независимого международного расследования взрывов на газопроводах «Северный поток». Об этом заявил в эксклюзивном интервью «Известиям» посол России в Королевстве Дания Владимир Барбин.

«Дания утверждает, что ведет расследование взрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Однако до сих пор нет никакой субстантивной информации ни о предпринимаемых следственных действиях, ни о каких-либо их промежуточных результатах», — информировал дипломат.

По его словам, датские власти «отвергают любое взаимодействие с российской стороной по этому уголовному делу, не проявляют также заинтересованности в организации независимого международного расследования».

«Вместо консолидации международных усилий в борьбе с терроризмом и преступностью взят курс на их фрагментацию по национальному признаку и на основе блоковой принадлежности, что обесценивает соответствующие международно-правовые документы и политические договоренности», — резюмировал Барбин.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва.

8 февраля американский журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал расследование диверсий на российских газопроводах. В нем сказано, что дайверы из США заложили бомбы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне 2022 года, а активировали взрывчатку норвежцы. Мотивы Вашингтона, по словам Херша, были в том, чтобы вынудить ФРГ оказать Украине военную и финансовую помощь.

Американские власти отвергли подобные обвинения. Затем в СМИ появились и другие версии произошедшего. В частности, газета The New York Times, ссылаясь на данные спецслужб США, написала, что за взрывами стоит некая «проукраинская группировка», которая, однако, не связана с официальным Киевом.

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