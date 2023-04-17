Четверо турецких военнослужащих ранены при обстрелах курдских боевиков
Как минимум четверо турецких военных пострадали после того, как курдские боевики обстреляли из минометов базу Вооруженных сил (ВС) Турции на севере Сирии. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщило министерство обороны Турции в Twitter.
«В результате обстрела из минометов боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) наших баз в районах проведения операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата» пострадали четверо военнослужащих. Они доставлены в госпиталь в провинции Килис», — указано в заявлении.
Кроме того, в минобороны сообщили, что по позициям боевиков был нанесен ответный удар.
Ранее, 16 марта, президент Сирии Башар Асад заявил, что встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом только после вывода турецких войск из САР. Сирийский лидер задался вопросом, в чем состоит ценность встречи, если она не приведет к окончательным результатам для войны в Сирии.
Турецкие власти считают РПК и ее ответвления основными угрозами безопасности страны. Конфликт продолжается с 1987 года. ВС Турции проводят операции против курдских боевиков на границах с Ираком и Сирией.