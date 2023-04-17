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Четверо турецких военнослужащих ранены при обстрелах курдских боевиков

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Фото: AP Photo/Emrah Gurel
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Как минимум четверо турецких военных пострадали после того, как курдские боевики обстреляли из минометов базу Вооруженных сил (ВС) Турции на севере Сирии. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщило министерство обороны Турции в Twitter.

«В результате обстрела из минометов боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) наших баз в районах проведения операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата» пострадали четверо военнослужащих. Они доставлены в госпиталь в провинции Килис», — указано в заявлении.

Кроме того, в минобороны сообщили, что по позициям боевиков был нанесен ответный удар.

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Ранее, 16 марта, президент Сирии Башар Асад заявил, что встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом только после вывода турецких войск из САР. Сирийский лидер задался вопросом, в чем состоит ценность встречи, если она не приведет к окончательным результатам для войны в Сирии.

Турецкие власти считают РПК и ее ответвления основными угрозами безопасности страны. Конфликт продолжается с 1987 года. ВС Турции проводят операции против курдских боевиков на границах с Ираком и Сирией.

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