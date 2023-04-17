Байдена назвали неудачником из-за закупок снарядов у Южной Кореи

Президент США Джо Байден вынужден покупать снаряды в Южной Корее из-за отправок оружия на Украину, которые опустошили американские склады. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

По ее словам, тот факт, что Вашингтон передал Киеву так много боеприпасов, что «вынужден заимствовать» 500 тыс. артиллерийских снарядов у Сеула, является непростительным.

«Жалкое зрелище. Вся администрация Байдена — неудачники», — написала она в своем Twitter-аккаунте.

Ранее, 12 апреля, администрация президента США Джо Байдена подписала контракт с Южной Кореей на получение полумиллиона 155-миллиметровых снарядов в долг. Отмечается, что это в пять раз больше количества боеприпасов, которые Южная Корея передала США в 2022 году.

4 апреля Пентагон объявил о выделении Киеву новой военной помощи на сумму $2,6 млрд. В рамках первой части помощи Киеву передадут из запасов Пентагона боеприпасы для зенитного ракетного комплекса Patriot, реактивные системы залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы для танков, около 400 гранатометов и порядка 200 тыс. боеприпасов к ним.

Накануне газета The New York Times написала, что США вскоре исчерпают средства на помощь Украине. Ожидается, что бюджет Вашингтона на военную помощь Киеву закончится примерно к сентябрю.

Военная и финансовая поддержка Киева усилилась на фоне спецоперации России по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.