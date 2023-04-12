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Южная Корея одолжила США полмиллиона 155-миллиметровых гаубичных снарядов

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Фото: commons.wikimedia.org/United States Marine Corps
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Администрация президента США Джо Байдена подписала контракт с Южной Кореей на получение полумиллиона 155-миллиметровых снарядов в долг, пишет южнокорейская газета Dong-a Ilbo со ссылкой на источники 12 апреля.

Отмечается, что это в пять раз больше количества боеприпасов, которые Южная Корея передала США в 2022 году.

Власти Южной Кореи полагают, что при такой форме соглашения право собственности на снаряды остается за Сеулом, и боеприпасы позднее необходимо будет вернуть.

Кроме того, предполагается, что в таком случае менее вероятно, что Вашингтон направят снаряды Киеву без согласия Сеула.

Вместе с тем, в публикации отмечается, что правительство США не передаст южнокорейские снаряды Киеву напрямую, а отправит боеприпасы из собственного арсенала.

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В марте премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су заявил, что Сеул пока не готов отправлять оружие Киеву. В то же время он указал, что в 2023 году Республика Корея планирует оказать Украине гуманитарную помощь на $130 млн.

Военная и финансовая поддержка Киева усилилась на фоне спецоперации России по защите Донбасса, решение о которой принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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