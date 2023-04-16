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Сальников заявил о проведении ЧМ по водным видам спорта в Казани в 2029 году

Сальников считает, что чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Казани в 2029 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Казань готовится принять в 2029 году чемпионат мира по водным видам спорта. Об этом журналистам в воскресенье заявил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

«Не вижу причин, почему он не состоится. Можно было ждать и пораньше, но включился Будапешт, который ведет борьбу за проведение Олимпийских игр. В эти сроки, в 2029-м, думаю, всё состоится. По другим соревнованиям пока сказать сложно. Идет давление на спортивное сообщество. Оно идет от стран, которые раньше не оказывали его на своих спортсменов. У многих есть боязнь оказаться в ситуации, когда к ним примут санкции свои же органы», — передает слова Сальникова «РИА Новости Спорт».

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что чемпионат Европы – 2024 по водным видам спорта, вероятно, будет перенесен на поздний срок. Он подчеркнул, что к этому моменту официального решения нет.

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9 февраля стало известно, что Международная федерация плавания (World Aquatics) перенесла чемпионат мира по водным видам спорта — 2025 из Казани в Сингапур. Казань получила право на проведение чемпионата мира в июле 2019 года. Столица Татарстана должна была принять соревнования во второй раз, после того как они состоялись в 2015 году.

Перед этим, 25 января, у Казани отняли право на проведение еще одного спортивного события — матча за Суперкубок в 2023 году. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес его в Афины. Игра состоится на стадионе имени Георгиоса Караискакиса 16 августа.

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