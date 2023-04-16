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В Британии зоозащитники сорвали начало конных скачек Grand National

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Фото: REUTERS/Phil Noble
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Британская полиция 15 апреля задержала 118 зоозащитников из движения Animal Rising после протестной акции на ипподроме Эйнтри на севере Англии.

Активисты сорвали начало одних из самых престижных конных скачек в Британии Grand National, которые ежегодно проводятся на ипподроме Эйнтри в окрестностях Ливерпуля. В этом году на мероприятии присутствовало более 70 тыс. человек.

Несколько зоозащитников выбежали на скаковой круг, и старт главной гонки пришлось отложить примерно на 12 минут.

«Я знаю, что каждый, кто придет сегодня в Эйнтри посмотреть на скачки, скажет, что им нравятся лошади. Однако страдания, которые они испытали, должны шокировать всех нас. Вот почему я решила встать между этими лошадьми и смертью на ипподроме, а не рисковать их жизнями», — приводит газета The Guardian слова одной из активисток.

По данным телеканал Sky News, с начала 2000-х на скачках на ипподроме Эйнтри умерли более 60 лошадей. В частности, в субботу после падения скончалась лошадь Хилл Сикстин.

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Таблоид The Sun 12 апреля сообщил, что Великобритания рассмотрит запрет ввоза в страну бульдогов и мопсов после жалоб организации по защите животных Blue Cross на злоупотребление разведением этих пород собак.

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