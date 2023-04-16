В Британии зоозащитники сорвали начало конных скачек Grand National

Британская полиция 15 апреля задержала 118 зоозащитников из движения Animal Rising после протестной акции на ипподроме Эйнтри на севере Англии.

Активисты сорвали начало одних из самых престижных конных скачек в Британии Grand National, которые ежегодно проводятся на ипподроме Эйнтри в окрестностях Ливерпуля. В этом году на мероприятии присутствовало более 70 тыс. человек.

Несколько зоозащитников выбежали на скаковой круг, и старт главной гонки пришлось отложить примерно на 12 минут.

«Я знаю, что каждый, кто придет сегодня в Эйнтри посмотреть на скачки, скажет, что им нравятся лошади. Однако страдания, которые они испытали, должны шокировать всех нас. Вот почему я решила встать между этими лошадьми и смертью на ипподроме, а не рисковать их жизнями», — приводит газета The Guardian слова одной из активисток.

По данным телеканал Sky News, с начала 2000-х на скачках на ипподроме Эйнтри умерли более 60 лошадей. В частности, в субботу после падения скончалась лошадь Хилл Сикстин.

Таблоид The Sun 12 апреля сообщил, что Великобритания рассмотрит запрет ввоза в страну бульдогов и мопсов после жалоб организации по защите животных Blue Cross на злоупотребление разведением этих пород собак.