Британия может запретить ввоз в страну французских бульдогов и мопсов

Великобритания рассмотрит запрет ввоза в страну бульдогов и мопсов после жалоб организации по защите животных Blue Cross на злоупотребление разведением этих пород собак. Об этом 12 апреля сообщило издание The Sun.

Так, по мнению зоозащитников, заводчики, практикующие чрезмерное разведение мопсов и бульдогов, подвергли здоровье этих собак опасности.

Проблемы со здоровьем мопсов и французских бульдогов включают заболевания глаз, кожные заболевания, затрудненное дыхание и деформации позвоночника, отмечается в тексте The Sun.

Благотворительная организация выразила обеспокоенность после появления данных о том, что эти две породы в настоящее время составляют 20% от всех собак в Великобритании.

Blue Cross хочет, чтобы заводчики в Великобритании были обязаны иметь сертификат, выданный ветеринарами, чтобы гарантировать, что их животные не имеют никаких проблем со здоровьем, которые могут быть переданы в разведении.

В феврале в Норвегии запретили разводить две породы собак из-за врожденных проблем со здоровьем. Речь идет об английских бульдогах и кавалер-кинг-чарльз-спаниелях. Причиной запрета стало беспокойство зоозащитников о здоровье животных: считается, что представители двух этих пород собак страдают от врожденных проблем со здоровьем, передающихся из поколения в поколение.

Ранее, 2 сентября, сообщалось, что кинг-чарльз-спаниели несут особенно высокий уровень вредных мутаций, включая предрасположенность к сердечной недостаточности. Выяснилось, что кавалер-кинг-чарльз-спаниель является самой болезненной породой собак, потому как в их организме наибольшее количество опасных генетических вариантов.