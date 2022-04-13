Прямой эфир

Британия может запретить ввоз в страну французских бульдогов и мопсов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания рассмотрит запрет ввоза в страну бульдогов и мопсов после жалоб организации по защите животных Blue Cross на злоупотребление разведением этих пород собак. Об этом 12 апреля сообщило издание The Sun.

Поднялся вой: правительство утвердило список опасных пород собак
Почему во многих странах запретили заводить собак, на которых в России решили надеть намордники

Так, по мнению зоозащитников, заводчики, практикующие чрезмерное разведение мопсов и бульдогов, подвергли здоровье этих собак опасности.

Проблемы со здоровьем мопсов и французских бульдогов включают заболевания глаз, кожные заболевания, затрудненное дыхание и деформации позвоночника, отмечается в тексте The Sun.

Благотворительная организация выразила обеспокоенность после появления данных о том, что эти две породы в настоящее время составляют 20% от всех собак в Великобритании.

Blue Cross хочет, чтобы заводчики в Великобритании были обязаны иметь сертификат, выданный ветеринарами, чтобы гарантировать, что их животные не имеют никаких проблем со здоровьем, которые могут быть переданы в разведении.

В феврале в Норвегии запретили разводить две породы собак из-за врожденных проблем со здоровьем. Речь идет об английских бульдогах и кавалер-кинг-чарльз-спаниелях. Причиной запрета стало беспокойство зоозащитников о здоровье животных: считается, что представители двух этих пород собак страдают от врожденных проблем со здоровьем, передающихся из поколения в поколение.

Ранее, 2 сентября, сообщалось, что кинг-чарльз-спаниели несут особенно высокий уровень вредных мутаций, включая предрасположенность к сердечной недостаточности. Выяснилось, что кавалер-кинг-чарльз-спаниель является самой болезненной породой собак, потому как в их организме наибольшее количество опасных генетических вариантов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022