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В Артемовске ВСУ закрыли семью с детьми в заминированном подвале

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Фото: РЕН ТВ
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Украинские боевики в Артемовске (украинское название — Бахмут) заминировали в подвале целую семью: мужчину, женщину и маленьких детей. Кадры спасения заложников российскими штурмовиками появились 16 апреля в распоряжении «Известий».

ВСУ установили на дверях подвала гранату, чтобы никто не смог выбраться из помещения живым. Однако российским военным удалось спасти людей.

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В марте житель Артемовска рассказал об убийстве украинскими снайперами его жены. По его словам, стреляли две женщины-снайпера в украинской форме, которых также видела его соседка.

На данный момент бои за Артемовск продолжаются.

В Минобороны России 15 апреля заявили, что сотрудники ЧВК «Вагнер» овладели двумя кварталами Артемовска.

В свою очередь, пресс-секретарь восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что в Артемовске проходят самые кровавые за последние десятилетия бои.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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