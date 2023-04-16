Реклама
Прямой эфир
Общество
Кириенко посетил ряд православных храмов во время поездки в ЛНР
Мир
США совместно с ОАЭ и Саудовской Аравией призвали к прекращению боев в Судане
Мир
У устроившего взрыв рядом с премьер-министром Японии изъяли нож
Мир
Из Финляндии вылетели два самолета с российским ядерным топливом
Мир
В США заявили об угрозе для Байдена из-за союза Саудовской Аравии и РФ
Общество
В Гидрометцентре заявили о приходе летнего тепла на следующей неделе
Мир
Число погибших при столкновениях в Судане возросло до 56
Мир
Историк заявил о планах Польши забрать территории правобережной Украины
Мир
СБ ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Судане
Мир
Благодатный огонь передали в Киево-Печерскую лавру
Армия
«Панцири» и С-400 заняли новые позиционные районы в рамках проверки ТОФ
Мир
В Финляндии задумались о пересмотре соглашений по Аландским островам
Мир
Страны G7 условятся снизить на 50% выбросы в автомобильном секторе

Владельцев ряда iPhone предупредили об исчезновении важных функций

Эксперт Роскачества Кузьменко: iPhone 4, 4s и 5 лишат AppStore и других сервисов Apple
0
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко 16 апреля рассказал, что старые модели iPhone лишат AppStore и других сервисов Apple.

В беседе с агентством «Прайм» он уточнил, что речь идет о iPhone 4, 4s, 5 и более старых моделях. Перестанут работать AppStore, облачные сервисы, связь с картами и другие функции, связывающие смартфон с сервисами Apple.

Кузьменко отметил, что Apple не сообщила официальной информации о сроках отключения сервисов. Согласно утечке от неизвестного инсайдера, это может произойти уже в мае.

При этом, по словам эксперта, перепрошить устаревшие смартфоны не получится из-за привязки операционной системы к модели. Поэтому новую версию никак не поставить на старый смартфон.

Кузьменко считает, что решение Apple оправдано из-за опасности интеграции множества сервисов на старые устройства, поскольку это может сказаться на информационной безопасности. Так как смартфоны, не получающие продолжительное время обновления от разработчика, могут стать легкой мишенью для хакеров, добавил эксперт.

Долгие провода: сроки ремонта техники Apple увеличатся до двух месяцев
Компания не намерена продлевать договоры с авторизованными сервисными центрами в России

Ранее, 13 марта, стало известно, что договоры между авторизованными российскими сервисными центрами и Apple заканчиваются в конце марта и корпорация не будет их продлевать. В результате сроки гарантийного ремонта с апреля могут вырасти до двух месяцев.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Известиями» подтвердил эту информацию. По этого словам, на сегодняшний день сроки ремонта действительно не соблюдаются. Re:Store в случае поломки аппарата просто меняет гаджет на новый, а после его уже вывозят для ремонта. Муртазин назвал эту схему вполне рабочей в текущих условиях.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023