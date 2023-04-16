Владельцев ряда iPhone предупредили об исчезновении важных функций

Руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко 16 апреля рассказал, что старые модели iPhone лишат AppStore и других сервисов Apple.

В беседе с агентством «Прайм» он уточнил, что речь идет о iPhone 4, 4s, 5 и более старых моделях. Перестанут работать AppStore, облачные сервисы, связь с картами и другие функции, связывающие смартфон с сервисами Apple.

Кузьменко отметил, что Apple не сообщила официальной информации о сроках отключения сервисов. Согласно утечке от неизвестного инсайдера, это может произойти уже в мае.

При этом, по словам эксперта, перепрошить устаревшие смартфоны не получится из-за привязки операционной системы к модели. Поэтому новую версию никак не поставить на старый смартфон.

Кузьменко считает, что решение Apple оправдано из-за опасности интеграции множества сервисов на старые устройства, поскольку это может сказаться на информационной безопасности. Так как смартфоны, не получающие продолжительное время обновления от разработчика, могут стать легкой мишенью для хакеров, добавил эксперт.

Ранее, 13 марта, стало известно, что договоры между авторизованными российскими сервисными центрами и Apple заканчиваются в конце марта и корпорация не будет их продлевать. В результате сроки гарантийного ремонта с апреля могут вырасти до двух месяцев.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Известиями» подтвердил эту информацию. По этого словам, на сегодняшний день сроки ремонта действительно не соблюдаются. Re:Store в случае поломки аппарата просто меняет гаджет на новый, а после его уже вывозят для ремонта. Муртазин назвал эту схему вполне рабочей в текущих условиях.