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В США заявили об угрозе для Байдена из-за союза Саудовской Аравии и РФ

Bloomberg: нефтяной альянс РФ и Саудовской Аравии грозит переизбранию Байдена в 2024 году
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Фото: REUTERS/Bonnie Cash
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Нефтяной альянс Саудовской Аравии и России потенциально может создать всевозможные проблемы для экономики США и для кампании по переизбранию президента Джо Байдена в 2024 году. Об этом сообщает Bloomberg.

«В мире меняющихся геополитических союзов Саудовская Аравия вырывается из орбиты Вашингтона. Саудовцы устанавливают уровни добычи нефти по согласованию с Россией. Западное влияние на нефтяной картель находится на самом низком уровне за последние десятилетия», — говорится в материале.

Уточняется, что в 2020 году Вашингтон стал миротворцем в ценовом конфликте стран-участниц ОПЕК+. Между тем сейчас США наоборот грозит опасность со стороны России и Саудовской Аравии.

ОПЕК+ дважды принимала решение сократить добычу после визита президента Байдена в Саудовскую Аравию. В статье указывается, что американская сторона посчитала, что сокращение добычи нецелесообразно.

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И почему это сулит дополнительные проблемы для сохранения американского влияния на Ближнем Востоке

Ранее, 15 апреля, бывший американский министр финансов Лоуренс Саммерс заявил, что США стоят на пороге больших политических и экономических потрясений, причиной которых станет углубление связей между странами — соперниками Вашингтона. В качестве примера он привел решение по сокращению добычи сырой нефти, принятое Саудовской Аравией, Россией и других членами ОПЕК+. Результатом этого стали сложности с инфляцией в ЕС, США и ряде других стран, заметил бывший министр.

Как 11 апреля написала китайская газета Global Times, попытки США сохранить гегемонию обречены на провал. Вне зависимости от интересов США голосов, призывающих к новому миропорядку, становится всё больше. Об этом также свидетельствует начавшаяся дедолларизация.

Как отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков 6 апреля, рост цен на нефть, а также другие негативные последствия для Запада из-за сокращения добычи странами ОПЕК+ связаны с финансовой политикой Евросоюза (ЕС) и США.

До этого, 3 апреля, Дэвид Игнатиус в статье для газеты The Washington Post отметил, что решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти свидетельствует о том, что США больше не обладают контролем ни над Персидским заливом, ни над рынком нефти. По его словам, эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась.

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