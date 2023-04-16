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В Индонезии предрекли конец эпохи господства западного колониализма

Глава LPOI Сирадж предрек конец господства западного колониализма и начало эпохи Азии
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Фото: Global Look Press/Xu Qin
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Развитие отношений Китая и Индонезии символизирует окончание периода западного колониализма и возрождение сильной Азии. Об этом 15 апреля заявил глава Института дружбы индонезийской исламской организации (LPOI) Саид Акил Сирадж во время разговора с послом Китая в Индонезии Лу Каном, передает агентство Antara.

Сирадж заявил, что дружба Индонезии и Китая должна быть основой «для мира во всем мире».

«Отношения между Индонезией и Китаем будут поддерживать мир во всем мире в направлении лучшего, цивилизованного и взаимовыгодного мирового порядка», — сказал он.

Кроме того, Сирадж назвал Китай страной с превосходством в различных аспектах, которая может привести Азию к формированию выдающейся цивилизации.

Он добавил, что господство мировой олигархии и западного колониализма должно прекратиться, а Азия должна возродиться.

«Запад не в том статусе, чтобы давать указания Китаю»
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Ранее, 13 апреля, китайская газета Global Times указала на провал попыток США сохранить гегемонию. В статье указано, что вне зависимости от интересов США голосов, призывающих к новому миропорядку, становится всё больше. Также издание указало на тот факт, что теперь страны сконцентрированы на развитии регионального многостороннего сотрудничества.

Обозреватель китайского издания «Хуаньцю шибао» Чжао Цзяньдун 7 апреля заявил, что западным странам необходимо усвоить урок взаимного уважения и перестать учить другие страны, навязывая свое мнение по всем вопросам.

В марте глава МИД КНР Цинь Ган отмечал, что отношения Китая и России являются залогом глобального стратегического баланса. По его словам, вместе Китай и Россия получат импульс для многополярности мира и демократизации международных отношений.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что проявления гегемонии, деспотизма и травли наносят серьезный ущерб всему миру. Политик подчеркнул, что на сегодняшний день в приоритет вышли многополярность, взаимное сотрудничество, экономическая глобализация и демократизация внешних связей.

До этого, 7 марта, профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт указал, что США не желают возвращения многополярного мира, предпочитая остаться без сильных соперников. Вашингтон не хочет отказываться от своего статуса незаменимой державы. При этом многие мировые лидеры, в том числе и европейские, стремятся к многополярности.

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