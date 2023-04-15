Бывший кандидат в вице-президенты от Партии зеленых Аджаму Барака заявил о дистанцировании Франции от США из-за контрпродуктивной политики в отношении России. Об этом 15 апреля он написал в своем аккаунте в соцсети Twitter.

«Публичное дистанцирование Франции от ее роли вассала США является еще одним следствием контрпродуктивной политики опосредованного [противостояния] США с Россией. Немецкий народ выдвигает аналогичное требование теперь, когда стало ясно, что США атаковали трубопроводы «Северный поток», — добавил к этой мысли Барака.

Он также заявил, что теперь в Германии народ выдвигает аналогичное требование. По его словам, это произошло, когда стало ясно, что США атаковали трубопроводы «Северный поток».

Ранее в этот день бывший американский министр финансов Лоуренс Саммерс признал, что США теряют глобальное влияние в мире из-за того, что другие державы, в частности Россия и Китай, объединяются и завоевывают расположение нейтральных стран. По его мнению, США стоят на пороге больших политических и экономических потрясений, причиной которых станет углубление связей между странами — соперниками Вашингтона.

До этого, 11 апреля, член Общественной палаты РФ Никита Данюк заявил «Известиям», что создание многополярного мира в том числе будет заключаться в отходе традиционных американских союзников и сателлитов от линии Вашингтона. Политолог отметил, что Соединенные Штаты Америки теряют влияние в разных регионах мира, в том числе на Востоке — важнейшем стратегическом регионе.