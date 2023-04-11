В Общественной палате указали на потерю США влияния на Востоке

Создание многополярного мира в том числе будет заключаться в отходе традиционных американских союзников и сателлитов от линии Вашингтона. Об этом 11 апреля «Известиям» заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Таким образом он прокомментировал статью журналиста Кеннета Рапозы для Forbes о том, что Объединенные Арабские Эмираты могут оказаться следующими в очереди на выпадение из геополитической орбиты США.

«ОАЭ — это яркий пример того, как страна, которая считалась всегда не просто дружественной и союзной США, а, по большому счету, всегда была у них под контролем, ее курировали американцы, становится неким хабом, который уходит от санкций США, не боится вторичных санкций и за счет этого взаимодействует с Россией, с Ираном», — сказал Данюк.

Политолог отметил, что Соединенные Штаты Америки теряют влияние в разных регионах мира, в том числе на Востоке — важнейшем стратегическом регионе.

«Это говорит о том, что процесс создания по-настоящему многополярного мира будет заключаться в том числе в отходе традиционных американских союзников и сателлитов от американской линии. И они уйдут в итоге из-под американского крыла в сторону взаимовыгодных отношений с другими суверенными государствами-лидерами: с Россией, Китаем, Индией», — заключил Данюк.

Ранее, 1 марта, газета Financial Times сообщила, что дипломаты из Евросоюза и США совершили визиты в ОАЭ в течение последних недель, чтобы оказать давление на местные власти с целью добиться прекращения реэкспорта критических электронных компонентов в Россию.

3 февраля Вашингтон потребовал от Абу-Даби прекратить экспорт товаров в Россию. Позиция США связана с тем, что подобные торговые связи поддерживают российский бюджет, обеспечивая Кремль средствами, и «препятствуют усилиям по сдерживанию Москвы».