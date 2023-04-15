Андрей Рублев вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

В полуфинале, прошедшем 15 апреля, он обыграл американца Тейлора Фритца со счетом 5:7, 6:1, 6:3. Матч продолжался 2 часа 7 минут.

В третьем сете при счете 3:2 в пользу Рублева матч прерывался из-за дождя почти на два часа.

В решающем матче, который состоится 16 апреля, россиянин сыграет с победителем встречи между итальянцем Янником Синнером и датчанином Хольгером Руне.

Рублев вышел в финал турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в 19-й раз за карьеру. Также это его третий выход в финал турниров «Мастерс». В 2021 году Рублев уже играл в финале в Монте-Карло и уступил греку Стефаносу Циципасу.

Накануне российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал журналистам слова немецкого коллеги Александра Зверева, который назвал его самым нечестным игроком в мире. Он сказал, что никогда не заявлял о дружбе со Зверевым и сейчас ему всё равно, как сложатся их дальнейшие отношения.