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Даниил Медведев ответил на претензии Александра Зверева

Медведев: Зверев живет в своем собственном мире
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Фото: ТАСС/Matthieu Mirville
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал журналистам слова немецкого коллеги Александра Зверева, который назвал его самым нечестным игроком в мире. Об этом спортсмен заявил в пятницу, 14 апреля, во время брифинга.

Медведев отметил, что во время матча со Зверевым захотел в туалет и воспользовался правом взять перерыв.

«Я иду в туалет, затем проигрываю следующие два гейма, он подает на матч, и он говорит, что я хожу в туалет, чтобы заставить его играть хуже. Саша живет в своем собственном мире», — сказал россиянин.

Он отметил, что Зверев не такой, как теннисисты Каспер Руд или Андрей Рублев, отмечает «Спорт-Экспресс»

«Когда он говорит, что кто-то нечестно играет, ты такой: «Хорошо, отлично». Посмотри на себя в зеркало», — продолжил спортсмен.

Россиянин добавил, что никогда не заявлял о дружбе со Зверевым и сейчас ему всё равно, как сложатся их дальнейшие отношения.

Медведев 13 апреля в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло обыграл Зверева со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Матч длился 3 часа 5 минут.

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В ходе игры в решающем сете Медведев взял туалетный перерыв при счете 4:3 в свою пользу. Затем спортсмены обменялись брейк-пойнтами, и на тай-брейке победу одержал россиянин.

После матча россиянин извинился перед соперником, заявив, что вел себя некорректно.

В ответ Зверев заявил, что его соперник взял туалетный перерыв «в тот момент, когда этого уже нельзя делать».

«В матче было 1000 ситуаций, когда он чувствовал, что я начинал играть лучше, и каждый раз пытался что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом», — подытожил немецкий спортсмен.

Также он признал вину за ошибки, что отвлекся на действия россиянина.

14 апреля в четвертьфинале Медведев уступил датчанину Хольгеру Руне (3:6, 4:6).

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