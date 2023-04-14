Теннисист Медведев извинился перед Зверевым за свое поведение во время матча
Российский теннисист Даниил Медведев принес извинения немецкому спортсмену Александру Звереву за свое поведение в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, который состоялся 13 апреля.
«Я себя как говно вел, извини», — сказал Медведев.
Во время игры россиянин несколько раз эмоционально отреагировал на неудачные розыгрыши, повредил сетку и спорил с трибунами, а также взял туалетный перерыв в третьем сете, когда Зверев вел в счете.
Медведев одержал победу со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). Матч длился 3 часа 5 минут. Следующим соперником россиянина будет датчанин Хольгер Руне.
После игры Зверев заявил, что Медведев является одним из самых нечестных теннисистов. По его словам, россиянин не соблюдает принципы фейр-плей.
Турнир в Монте-Карло проводится на грунтовых кортах. Призовой фонд составляет €5,8 млн. Победитель будет определен 16 апреля.
14 апреля в полуфинал турнира вышел россиянин Андрей Рублев. Он победил немца Яна-Леннарда Штруффа в двух сетах.